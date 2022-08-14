Как перестать объедаться на ночь

Наступает ночь, просыпается предательское желание перекусить чем-нибудь на ночь (жирным или острым, например, а лучше всем сразу). Знакомо? «Рамблер» собрал 5 простых советов, которые помогут справиться с ночным жором.

Фото: Рамблер Рамблер

Составляйте меню

Чтобы у вас не было соблазна съесть что-то из «запрещенки» на ночь глядя, заранее планируйте рацион на неделю: составьте список блюд, закупите продукты и сделайте нужные заготовки. С таким четким планом вероятность неожиданных срывов сведется к минимуму, да и избавитесь от постоянной головной боли, что же приготовить на ужин.

Не морите себя голодом

Если в течение дня вы будете пропускать основные приемы пищи, вы запросто можете сорваться на что-нибудь вкусненькое прямо перед сном. Возьмите за привычку устраивать себе полноценные завтраки, обеды и ужины, а также сытные перекусы, при этом не злоупотребляя конфетами, печеньем и различными снеками.

Высыпайтесь

Простой совет, которому сложно следовать, однако попытаться все-таки стоит. Количество сна влияет на функционирование всех систем организма, поэтому старайтесь спать не менее 8 часов в сутки. Недосып провоцирует выработку гормона голода — грелина и повышение аппетита. И если в течение дня вы можете игнорировать чувство голода, то вечером оно застанет вас врасплох.

Отвлекитесь

Иногда мы едим на ночь исключительно от скуки: чтобы избежать соблазна в очередной раз смести все, что плохо лежит в холодильнике — найдите себе интересное занятие перед сном, например, порисуйте или почитайте книгу. Все это отобьет мысли о еде и пойдет исключительно на пользу.

Почистите зубы