Названы вредные и полезные для щитовидной железы продукты

От нарушения работы щитовидной железы страдает множество людей во всём мире. Но есть определённые продукты, помогающие решить эту проблему. О них рассказало турецкое издание En Son Haber.

Чаще всего сбои в работе щитовидки связаны с тем, что организму не хватает каких-то витаминов и минералов. Это может быть вызвано неправильным питанием, отсутствием в рационе фруктов и овощей, неподходящей диетой.

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Самыми важными витаминами и минералами, которые влияют на функционирование щитовидной железы, считаются витамины А, B1, В2, В6, D, йод, селен, цинк.

Есть также ряд продуктов, способных снизить риск развития болезней, связанных со щитовидной железой.

Рыба. В скумбрии, лососе, форели, тунце содержится тирозин, который помогает вырабатывать нужные гормоны. В печени эти рыб также считается источником селена. Если вы будете есть достаточно рыбы, то сможете получать достаточное количество омега-3, кальция, фосфора, витамина D. Грецкие орехи. В них есть не только аминокислоты, но и йод, селен, фитонциды, витамины B, C, E, полезные жиры. Рекомендуется употреблять по пять ядер орехов в сутки. Хурма. Всего один плод в день снизит риск развития болезней, связанных с эндокринной системой. Кроме того, в состав хурмы входит йод, магний, железо, натрий, витамины А, С. Яблоки. Они помогают защитить щитовидку от образования раковых клеток. Чтобы эти фрукты были максимально полезными, есть их нужно вместе с кожурой и семечками. Также яблоки содержат калий, кальций, цинк, железо, селен, йод, магний, фосфор, витамины А, В1, В2, С, Е. Шпинат. Он обеспечит организм марганцем, натрием, цинком, соединениями йода, фосфором. Специалисты советуют в день употреблять около 100 граммов шпината.

Черника и клюква. В них содержится йод, а при регулярном употреблении они помогают справиться с гормональным сбоем в работе щитовидки. Чернослив. Этот продукт имеет слабительный эффект и достаточно калориен. Поэтому есть его нужно в умеренных количествах. Кроме того, в состав чернослива входят много витаминов, антиоксидантов, магния, кальция, калия, цинка. Брокколи. Эта капуста снижает вероятность развития рака, но в то же время может препятствовать усвоению йода. Поэтому убедитесь перед её употреблением, что у вас нет болезней щитовидной железы. Водоросли. Благодаря всего 60 граммам водорослей вы получите суточную норму йода и регулярную выработку в организме гормонов щитовидной железы. Кроме того, в состав водорослей входят магний, фосфор, йод, энтеросорбентные вещества (они помогают избавиться от вредных бактерий и от токсинов). Абрикосы и бананы. Эти фрукты, как и киви, авокадо, инжир, содержат тирозин. При дефиците этого вещества гормоны не могут нормально производиться.