Почему часто появляется герпес

Не редко обострения (рецидивы) могут быть ежемесячно или чаще 3 раз в 6 месяцев, такой вариант относится к тяжелому течению инфекции. К легкому течению можно отнести частоту 3-5 раз в год.

Хорошо известно, что обострение хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекции вызывает появление физической боли, дискомфорт в области поражения и, как следствие, психологическое напряжение больного. Если процесс расположен в генитальной зоне, то и снижение сексуальной активности.



Наиболее часто поражается кожа, слизистые оболочки, центральная нервная система вирусами простого герпеса 1 и 2 типов. С первым типом связаны высыпания в области губ и лица,глаз (офтальмогерпес). Передача через слюну, поцелуй, разговор, чихание, детские игрушки-грызунки, соски); со вторым - в области гениталий (половой путь передачи). С вирусом герпеса третьего типа(Вирус Варицелла Зостер) связаны такие заболевания как ветряная оспа и опоясывающий герпес, но они не носят рецидивирующий характер. С четвертым - мононуклеоз (вирус Эпштейн-Барр).

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог