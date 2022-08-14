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2 часа назад

Почему часто появляется герпес

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Более 90% населения мира инфицированы вирусом герпеса. Каким он бывает, как передается и по каким причинам случаются частые обострения? Спросили дерматовенеролога Наталью Жовтан.

Почему часто появляется герпес
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, варианты клинических появлений герпеса очень разнообразны и вариабельны. Они зависят от локализации патологического процесса, его распространенности, состояния противовирусного иммунитета человека. Однако зачастую поставить диагноз достаточно просто по понятным признакам. Это типичная пузырьковая сыпь и изъязвления, как правило, имеющая определенную, постоянную локализацию. У людей с выраженным иммунодефицитом эти вирусы могут вызывать тяжёлые генерализованные формы болезни.

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Не редко обострения (рецидивы) могут быть ежемесячно или чаще 3 раз в 6 месяцев, такой вариант относится к тяжелому течению инфекции. К легкому течению можно отнести частоту 3-5 раз в год.
Хорошо известно, что обострение хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекции вызывает появление физической боли, дискомфорт в области поражения и, как следствие, психологическое напряжение больного. Если процесс расположен в генитальной зоне, то и снижение сексуальной активности.

Наиболее часто поражается кожа, слизистые оболочки, центральная нервная система вирусами простого герпеса 1 и 2 типов. С первым типом связаны высыпания в области губ и лица,глаз (офтальмогерпес). Передача через слюну, поцелуй, разговор, чихание, детские игрушки-грызунки, соски); со вторым - в области гениталий (половой путь передачи). С вирусом герпеса третьего типа(Вирус Варицелла Зостер) связаны такие заболевания как ветряная оспа и опоясывающий герпес, но они не носят рецидивирующий характер. С четвертым - мононуклеоз (вирус Эпштейн-Барр).
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Как рассказала врач, после 30-40 лет вирусом герпеса заражается почти 100 % людей, причем преимущественно его 1 типом. Единожды инфицированный человек становится пожизненным носителем вируса одного или нескольких типов, так как вирус сохраняется в ядре клеток. Самая высокая заболеваемость генитальным герпесом зарегистрирована в возрасте 20—29 лет, а второй пик приходится на возраст 35—40 лет.

Вирус проникает в организм через кожу или слизистые оболочки путем прямого контактирования с инфицированным человеком или его биологическим материалом (слюна, сперма, вагинальный секрет, отделяемое пузырьков). Доказано, что заражение может происходить от инфицированного пациента вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания на момент контакта, но чаще в период проявления патологического процесса. Риск заболевания увеличивается при наличии травм и ссадин.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Причинами частого обострения герпетической инфекции можно считать факторы, снижающие иммунитет:

  • частое переохлаждение,
  • сопутствующие вирусные инфекции,
  • пневмония,
  • хронические стрессы,
  • тяжелые общие заболевания (лейкоз, рак и др.),
  • прием некоторых препаратов.

У женщин обострение хронического герпеса часто связано с менструальным циклом, гормональными нарушениями.

К местным факторам, способствующим возникновению обострения, следует отнести:
  • травму слизистой оболочки рта (неврастенического характера),
  • повышенную инсоляцию,
  • высушивание красной каймы губ,
  • инъекции филлеров или перманентный татуаж.
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