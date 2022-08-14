Почему часто появляется герпес

Более 90% населения мира инфицированы вирусом герпеса. Каким он бывает, как передается и по каким причинам случаются частые обострения? Спросили дерматовенеролога Наталью Жовтан.
По словам медика, варианты клинических появлений герпеса очень разнообразны и вариабельны. Они зависят от локализации патологического процесса, его распространенности, состояния противовирусного иммунитета человека. Однако зачастую поставить диагноз достаточно просто по понятным признакам. Это типичная пузырьковая сыпь и изъязвления, как правило, имеющая определенную, постоянную локализацию. У людей с выраженным иммунодефицитом эти вирусы могут вызывать тяжёлые генерализованные формы болезни.
Как рассказала врач, после 30-40 лет вирусом герпеса заражается почти 100 % людей, причем преимущественно его 1 типом. Единожды инфицированный человек становится пожизненным носителем вируса одного или нескольких типов, так как вирус сохраняется в ядре клеток. Самая высокая заболеваемость генитальным герпесом зарегистрирована в возрасте 20—29 лет, а второй пик приходится на возраст 35—40 лет.
Причинами частого обострения герпетической инфекции можно считать факторы, снижающие иммунитет:
У женщин обострение хронического герпеса часто связано с менструальным циклом, гормональными нарушениями.