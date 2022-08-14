Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Онколог Воробьев назвал снижающую на треть риски развития рака добавку

Вечерняя Москва

Принимаемый в форме добавки кальций способен снизить риск рака толстой кишки (кишечника) более чем на 30 процентов. Об этом заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

Онколог назвал снижающую на треть риски развития рака добавку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Рак кишечника является одним из четырех наиболее распространенных видов рака в Великобритании наряду с раком молочной железы, легких и простаты. На это заболевание приходится 11 процентов всех новых случаев рака в Великобритании, что делает его четвертым по распространенности, — сказал специалист.

Связь была наиболее сильной — снижение риска на 31 процент — у тех, кто принимал добавку в дозе 500 миллиграмм в день и более, уточнил он. При этом точный механизм, с помощью которого кальций может помочь снизить риск развития рака, неясен, передает слова Воробьева «МедикФорум».

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие рака.

По словам специалиста, онкология может развиться из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Врач добавила, что для профилактики рака человеку также необходимо исключить из рациона пищу из переработанного мяса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители