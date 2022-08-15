5 признаков, что вам следует немедленно прекратить пить вино

Несмотря на то, что вино считается одним из самых «полезных» спиртных напитков, и оно может вредить здоровью. Если у вас прекрасное физическое состояние, то один бокал вина вряд ли сильно подпортит его. Однако если вы замечаете у себя следующие признаки, вам стоит отставить в сторону стакан.

Фото: Ferra Ferra

Становится тяжело дышать

Учёные выяснили, что вино — триггер астмы. Хотя необходимо провести дополнительные исследования, эксперты предполагают, что винная астма может быть вызвана сульфитами в напитке, обычно используемыми в качестве консерванта.

Вы испытываете мучительные головные боли

Дело в том, что у некоторых людей не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонком кишечнике. Гистамин — это соединение, содержащееся в кожуре винограда, и его больше в красном вине, чем в белом. Повышение уровня гистамина в крови способно вызвать расширение кровеносных сосудов и головную боль.

Вы чувствуете головокружение

Если алкоголь вызывает у вас тошноту и ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание или равновесие, а также головокружение — вино точно не стоит пить.

Ваша кожа покраснела

Эксперты говорят, что покраснение лица возникает из-за частичной непереносимости алкоголя.

У вас развилась зависимость

Если вы обнаружили, что постоянно нуждаетесь в бокале вина, возможно, пришло время поговорить с врачом.