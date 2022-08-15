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4 часа назад

Ортопеды назвали самую вредную популярную обувь

Lenta.ruиещё 1

Ортопеды клиники Луизы Рини в Шеффилде, Англия, назвали самую вредную популярную обувь. Соответствующий ролик появился в их TikTok-аккаунте.

Ортопеды назвали самую вредную популярную обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты объяснили, что не следует носить балетки в течение длительного времени, поскольку данные изделия на плоской подошве не поддерживают стопу должным образом.

«Иногда они бывают уместны. Я знаю, что они вернулись в моду, но тем не менее», — отметила одна из врачей.

Также медики не рекомендовали надевать обувь на голую ногу.

«Это все равно что носить одну и ту же пару носков изо дня в день, не стирая их», — пояснили ортопеды.

Кроме того, эксперты призвали не использовать маски-пилинги для ступней и не срезать кутикулу, которая, по их словам, служит барьером от инфекции.

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