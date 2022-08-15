Диетолог назвала опасные для иммунитета продукты

Диетолог и эксперт по питанию Елена Игнатикова назвала продукты, которые могут навредить иммунитету. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Эксперт посоветовала не употреблять слишком много сладкого. Лучше сократить потребления печенья, газировки и конфет. Так, если человек употребляет все это два-три раза в день, то его иммунитет снижается. Из-за большого количества сахара клетки становятся менее активными спустя два-три часа после употребления такой пищи.

Также снижению иммунитета способствует потребление алкогольных напитков. Несмотря на суждение о том, что небольшое количество спиртного дезинфицирует организм, это не так и на самом деле действует наоборот. Диетолог посоветовала отказаться от употребления алкоголя насовсем, чтобы не вредить иммунитету.