Раскрыта опасность сладкого кофе со сливками

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Алехина рассказала, чем опасно употребление сладкого кофе со сливками и выпечкой. Об этом сообщает "Москва 24".

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Как отметила эксперт, при добавлении сахара, сливок и сиропов кофе становится очень калорийным и может заменить отдельный прием пищи. Кроме того, у некоторых людей есть непереносимость лактозы, поэтому она посоветовала заменять обычное молоко на растительное.

Людям с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и повышенным холестерином стоит избегать употребления кофе со сладкой выпечкой, так как это может ухудшить течение болезни.

Этот напиток нельзя употреблять с алкоголем. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и способствует повышенным нагрузкам на сердце. После чашки кофе спиртное можно употреблять лишь спустя четыре-шесть часов. То же самое касается и энергетических напитков.