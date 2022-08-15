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1 час назад

Раскрыта опасность сладкого кофе со сливками

Мария Каткова

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Алехина рассказала, чем опасно употребление сладкого кофе со сливками и выпечкой. Об этом сообщает "Москва 24".

Раскрыта опасность сладкого кофе со сливками
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметила эксперт, при добавлении сахара, сливок и сиропов кофе становится очень калорийным и может заменить отдельный прием пищи. Кроме того, у некоторых людей есть непереносимость лактозы, поэтому она посоветовала заменять обычное молоко на растительное.

Людям с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и повышенным холестерином стоит избегать употребления кофе со сладкой выпечкой, так как это может ухудшить течение болезни.

Этот напиток нельзя употреблять с алкоголем. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и способствует повышенным нагрузкам на сердце. После чашки кофе спиртное можно употреблять лишь спустя четыре-шесть часов. То же самое касается и энергетических напитков.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала опасные для иммунитета продукты.

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