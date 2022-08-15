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40 минут назад

Названы продукты для улучшения качества сна

Волгоградская правда

Для поддержания организма в тонусе необходимо не забывать о пятерке полезных микроэлементов.

Названы продукты для улучшения качества сна
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперты назвали продукты, которые помогают бороться с бессонницей и восстановить цикл сна.

Оказывается, если в организме достаточно витамина В3, человек реже просыпается по ночам. Микроэлемент содержится в мясе, овощах и злаковых.

Омега-3 помогает выработке меланина и восстановлению нервной системы в темное время суток, пишет Yakutsk.ru. Больше всего полиненасыщенных кислот содержится в жирной рыбе.

В6 можно получить за счет употребления в пищу картофеля, шпината, томатов, круп и яиц. Данный витамин улучшает трансформацию аминокислот в серотонине.

Дефицит железа может стать причиной нарушений развития мозга. Восполнить недостаток элемента можно с помощью блюд с печенью.

Триптофан также улучшает сон. Содержится он в рыбе, сыре, мясе и зерне.

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