Названы продукты для улучшения качества сна

Для поддержания организма в тонусе необходимо не забывать о пятерке полезных микроэлементов.

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Эксперты назвали продукты, которые помогают бороться с бессонницей и восстановить цикл сна.

Оказывается, если в организме достаточно витамина В3, человек реже просыпается по ночам. Микроэлемент содержится в мясе, овощах и злаковых.

Омега-3 помогает выработке меланина и восстановлению нервной системы в темное время суток, пишет Yakutsk.ru. Больше всего полиненасыщенных кислот содержится в жирной рыбе.

В6 можно получить за счет употребления в пищу картофеля, шпината, томатов, круп и яиц. Данный витамин улучшает трансформацию аминокислот в серотонине.

Дефицит железа может стать причиной нарушений развития мозга. Восполнить недостаток элемента можно с помощью блюд с печенью.