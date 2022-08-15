Как на самом деле вредят энергетики

Ключевая опасность энергетических напитков состоит в том, что они содержат ядреную смесь кофеина и сахара.

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Так, в зависимости от бренда в большой банке энергетика (450 мл) содержится примерно 150 мг кофеина. Это почти в два раза больше, чем в кружке кофе. Вдобавок к этому в большой банке может быть до 62 г сахара, в то время как дневная норма для человека – 50 г.

Подробнее о том, как вредят энергетики – в материале "Рамблера".

Детям, подросткам, беременным женщинам и людям с середчно-сосудистыми заболеваниями и диабетом эксперты советуют вообще отказаться от энергетиков.

Здоровым людям, которые не относятся к данным группам, энергетики могут нанести вред только при злоупотреблении. По мнению специалистов, если вы выпиваете более одной банки энергетического напитка в день, это может быть чревато рядом серьезных последствий.

Нарушение работы сердца

Кофеин и другие стимуляторы, содержащиеся в энергетиках, повышают частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Если излишне налегать на энергетики, это может привести к аритмии и даже к остановке сердца.

Проблемы с нервной системой

Употребив несколько банок энергетика за короткий промежуток, можно столкнуться с кофеиновой интоксикацией. Для нее характерны тревожность, бессонница, тахикардия, тремор, мышечные судороги и расстройства желудка.

Энергетики неспроста запрещают подросткам. Ученые выявили прямую связь между употреблением кофеина и расстройствами поведения у тинейджеров 15-16 лет.

Обезвоживание

Спортсмены нередко употребляют энергетики во время соревнований, чтобы повысить свою эффективность. Однако энергетические напитки увеличивают количество выделяемой мочи и натрия, что может быть чревато обезвоживанием и дефицитом электролитов.

Набор веса