Врач раскрыла неожиданный вред картофеля

Врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова отметила, что употребление блюд из картофеля может привести к проблемам с сосудами и сердцем, так как в приготовленном виде этот овощ можно приравнять к глюкозе.

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В беседе с представителями СМИ кандидат медицинских наук объяснила, что после приготовления у картофеля значительно повышается гликемический индекс. При его употреблении, по словам врача, у человека очень быстро повышается уровень сахара в крови, поэтому его не следует есть людям с нарушением толерантности к углеводам и с сахарным диабетом, передает издание "Доктор Питер".

– Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахара. Всеми любимые пюре, картофель фри – это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно, когда уже есть нарушения метаболизма, – цитирует СМИ врача.