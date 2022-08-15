Диетолог запретила людям с проблемной кожей пить кефир

Несмотря на всю пользу кисломолочных продуктов, употреблять их можно далеко не всем. Так, по словам члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой, кефир нельзя пить пациентам с угревой сыпью.

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Также напиток противопоказан людям с аллергией на белок коровьего молока. Такая аллергия чаще всего проявляется у детей, но и взрослым она не чужда.

При дефиците лактазы, фермента, который переваривает углеводы молочных продуктов, кефир также стоит исключить из рациона. Его употребление в таком случае может вызвать метеоризм, вздутие живота, нарушение стула.