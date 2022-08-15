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1 час назад

Диетолог Круглова запретила людям с проблемной кожей пить кефир

runews24.ru

Несмотря на всю пользу кисломолочных продуктов, употреблять их можно далеко не всем. Так, по словам члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой, кефир нельзя пить пациентам с угревой сыпью.

Диетолог запретила людям с проблемной кожей пить кефир
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также напиток противопоказан людям с аллергией на белок коровьего молока. Такая аллергия чаще всего проявляется у детей, но и взрослым она не чужда.

При дефиците лактазы, фермента, который переваривает углеводы молочных продуктов, кефир также стоит исключить из рациона. Его употребление в таком случае может вызвать метеоризм, вздутие живота, нарушение стула.

С осторожностью надо употреблять кефир людям с проблемами ЖКТ. Например, страдающим гастритом, гастродуоденитом и язвой желудка, пишет News.ru.

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