Названы способы избежать повреждения кожи при загаре

Способы избежать повреждения кожи при загаре назвала «Мосленте» завотделением физиотерапии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Марьяна Жилова. По ее словам, активный ультрафиолет может способствовать снижению иммунитета и преждевременному старению.

Уменьшить повреждение кожи после загара можно с помощью приема витаминов Е, С, В3, В-каротина, антиоксидантов, омега-3 и жирных кислот. Перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, полезно использовать наружные средства, имеющие в составе растительные антиоксиданты, витамины и другие компоненты с увлажняющими и липидовосполняющими свойствами. К ним относятся различные бальзамы и кремы.