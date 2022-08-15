Названы способы избежать повреждения кожи при загаре

Способы избежать повреждения кожи при загаре назвала «Мосленте» завотделением физиотерапии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Марьяна Жилова. По ее словам, активный ультрафиолет может способствовать снижению иммунитета и преждевременному старению.
«Через несколько дней либо недель после периода активной солнечной инсоляции и формирования загара кожа становится сухой, морщинистой, снижается ее эластичность, появляется шелушение, могут возникать участки локальной гиперпигментации», — рассказала специалист.
Уменьшить повреждение кожи после загара можно с помощью приема витаминов Е, С, В3, В-каротина, антиоксидантов, омега-3 и жирных кислот. Перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, полезно использовать наружные средства, имеющие в составе растительные антиоксиданты, витамины и другие компоненты с увлажняющими и липидовосполняющими свойствами. К ним относятся различные бальзамы и кремы.
Врач напомнила, что суточную дозу полезного витамина D можно получить всего за 15 минут нахождения на солнце в открытой одежде. Некоторые предпочитают загорать часами для достижения ровного золотистого оттенка кожи, однако это может привести к неприятным последствиям.