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46 минут назад

Трихолог раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове

Lenta.ru

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 886 тысяч человек.

Трихолог раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт призналась, что ранее поступала подобным образом, нанося данное средство на кожу и оставляя его на ночь. Однако позже она выяснила, что указанный метод ухода может стать препятствием для роста прядей.

«Я сама так делала, но на данный момент дерматологи считают, что это способствует закупориванию волосяных фолликулов, и я предпочла бы перестраховаться, чтобы потом не сожалеть», — отметила она.

Кроме того, специалистка призвала избегать шампуней с силиконами, которые, по ее словам, приводят к воспалениям, а также не подвергать волосы термическому воздействию чаще одного раза в неделю.

«Фены и утюжки — самый быстрый способ повредить пряди», — заключила Роуз.

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