Тестостерон делает мужчин более нежными и любящими

Обычно считается, что тестостерон усиливает сексуальное влечение и агрессию мужчин, но новое исследование показывает, что у него есть и приятная сторона. По словам доцента психологии Обри Келли, впервые удалось установить, что тестостерон может непосредственно способствовать несексуальному, просоциальному поведению.

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В ходе экспериментов исследователи вводили тестостерон самцам песчанок (грызунов), чтобы посмотреть, как они будут вести себя со своими партнерами. Как выяснилось, инъекции стимулировали объятия и дружелюбное поведение, настраивали их на позитивное социальное взаимодействие. Как сообщает Proceedings of the Royal Society B, песчанки очень часто используются в экспериментах. Они образуют прочные парные связи и вместе воспитывают своих детенышей.

В одном эксперименте самца песчанки познакомили с самкой. После того, как они образовали пару и самка забеременела, самец демонстрировали обычное поведение. Затем ему сделали инъекцию тестостерона, и самец песчанки стал еще более милым и просоциальным. В ходе следующего эксперимента исследователи удалили самок из клеток, чтобы каждый самец, ранее получивший инъекцию тестостерона, был один. Затем в клетку был введен неизвестный им представитель того же вида. И снова ученые были удивлены.

Обычно самец преследует конкурента, который входит в его клетку, или пытается избежать его. Но вместо этого те, которым ранее вводили тестостерон, вели себя более дружелюбно по отношению к новичку. Однако поведение резко изменилось, когда испытуемым мужского пола была сделана еще одна инъекция тестостерона. Самцы начали преследовать чужака или полностью избегать его.