Тестостерон делает мужчин более нежными и любящими

Обычно считается, что тестостерон усиливает сексуальное влечение и агрессию мужчин, но новое исследование показывает, что у него есть и приятная сторона. По словам доцента психологии Обри Келли, впервые удалось установить, что тестостерон может непосредственно способствовать несексуальному, просоциальному поведению.
В ходе экспериментов исследователи вводили тестостерон самцам песчанок (грызунов), чтобы посмотреть, как они будут вести себя со своими партнерами. Как выяснилось, инъекции стимулировали объятия и дружелюбное поведение, настраивали их на позитивное социальное взаимодействие. Как сообщает Proceedings of the Royal Society B, песчанки очень часто используются в экспериментах. Они образуют прочные парные связи и вместе воспитывают своих детенышей.
В одном эксперименте самца песчанки познакомили с самкой. После того, как они образовали пару и самка забеременела, самец демонстрировали обычное поведение. Затем ему сделали инъекцию тестостерона, и самец песчанки стал еще более милым и просоциальным. В ходе следующего эксперимента исследователи удалили самок из клеток, чтобы каждый самец, ранее получивший инъекцию тестостерона, был один. Затем в клетку был введен неизвестный им представитель того же вида. И снова ученые были удивлены.
Обычно самец преследует конкурента, который входит в его клетку, или пытается избежать его. Но вместо этого те, которым ранее вводили тестостерон, вели себя более дружелюбно по отношению к новичку. Однако поведение резко изменилось, когда испытуемым мужского пола была сделана еще одна инъекция тестостерона. Самцы начали преследовать чужака или полностью избегать его.
Как рассказала Обри Келли, ученым известно, что системы окситоцина и тестостерона перекрываются в мозге, но почему — пока не понятно. Она отметила, что поведение человека гораздо сложнее, чем у песчанок, но полученные результаты могут послужить вполне могут быть спроецированы на людей и стать основой для дальнейших исследований.