Иммунолог объяснил, как избавиться от изжоги без лекарств

Изжога — частый спутник многих взрослых людей. Самые яркие симптомы изжоги — это жжение в верхней части живота и дискомфорт. Следует отметить, что сама по себе изжога не является заболеванием, но может свидетельствовать о расстройствах желудочно-кишечного тракта. Как избавиться от неприятных ощущений без лекарств, читайте в нашей новости.