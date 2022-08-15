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2 часа назад

Иммунолог объяснил, как избавиться от изжоги без лекарств

Letidor.ru

Изжога — частый спутник многих взрослых людей. Самые яркие симптомы изжоги — это жжение в верхней части живота и дискомфорт. Следует отметить, что сама по себе изжога не является заболеванием, но может свидетельствовать о расстройствах желудочно-кишечного тракта. Как избавиться от неприятных ощущений без лекарств, читайте в нашей новости.

Иммунолог объяснил, как избавиться от изжоги без лекарств
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» о том, какие способы помогут справиться с приступом изжоги. По мнению специалиста, в первую очередь стоит отказаться от продуктов, вызывающих изжогу.

Что провоцирует изжогу? Мята, включая мятные жвачку и чай, поскольку она расслабляет сфинктер, который должен перекрывать обратный ход для желудочного сока в пищевод, отказываемся от нее.

— Андрей Продеус, врач-иммунолог, доктор медицинских наук.

Таким же негативным эффектом обладают калорийная пища с высоким содержанием жира и переедание. Кроме того, облегчить состояние поможет исключение из диеты сладких газировок, кофе и спиртного.

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