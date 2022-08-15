Как вредят сосудам диетические напитки

Некоторые научные данные говорят о том, что диетические напитки опасны для здоровья. В частности, они вызывают образование тромбов в артериях, а это повышает риск инсульта.

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Сгустки крови иногда могут представлять опасность для организма человека. Например, они способны привести к закупорке сосуда, который снабжает мозг кровью. В результате у человека возникает ишемический инсульт (причём этот вид инсульта составляет 87 % всех инсультов).

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что такие сгустки крови образуются там, где артерии сужены или заблокированы бляшками (жировыми отложениями).

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По словам профессора Марк Уайтли, ведущего венозного хирурга-консультанта и основателя клиники Уайтли, во многом на самом деле связь между диетическими напитками и тромбами в венах ещё не доказана. При этом учёные полагают, что если женщины в постменопаузу будут употреблять много таких напитков, то это повысит у них шансы на развитие болезней сердца и возникновение инсульта.

В ходе исследования 2019 года учёные изучили, как связаны диетические напитки и образование тромбов в артериях. Для этого эксперты провели анализ данных о более 81 000 женщин, которые находились в постменопаузе. В результате оказалось, что при ежедневном употреблении нескольких диетических напитков у участниц повышался риск инсульта, связанного с закупоркой мелких артерий.

Также у женщин, которые вообще не употребляли диетические напитки или пили их реже раза в неделю, была на 23 процента ниже вероятность инсульта по сравнению с теми, кто употреблял больше таких напитков и пил их чаще. Также у последних риск инсульта, вызванного образованием тромба, оказался на 31 процент выше.