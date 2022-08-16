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2 часа назад

4 самых вредных вида мяса для артериального давления

Ferra.ruиещё 2

Повышение и понижение артериального давления в течение дня — это нормально. Однако, если показатель остаётся высоким слишком долго, это может навредить вашему сердцу и вызвать другие проблемы со здоровьем. К сожалению, то, что мы едим, тоже влияет на кровяное давление, в том числе мясные продукты.

4 самых вредных вида мяса для артериального давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание Eat this, not that перечислило четыре вида мясных продуктов, которые плохо влияют на показатель артериального давления.

Мясные деликатесы.

Такие продукты, как ветчина, окорок, рулет проходят глубокую обработку и полны натрия. Его избыток связан с гипертонией.

Бекон.

Бекон тоже насыщен натрием, а также нитратами, которые могут повышать кровяное давление.

Фастфуд.

Врачи рекомендуют держаться подальше от чизбургеров и бургеров с жареной курицей. В них много и натрия, и жира, и калорий.

Хот-доги.

Угадайте, что? Да, сосиски сильно обработанное мясо с высоким содержанием натрия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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