4 самых вредных вида мяса для артериального давления

Повышение и понижение артериального давления в течение дня — это нормально. Однако, если показатель остаётся высоким слишком долго, это может навредить вашему сердцу и вызвать другие проблемы со здоровьем. К сожалению, то, что мы едим, тоже влияет на кровяное давление, в том числе мясные продукты.
Издание Eat this, not that перечислило четыре вида мясных продуктов, которые плохо влияют на показатель артериального давления.
Такие продукты, как ветчина, окорок, рулет проходят глубокую обработку и полны натрия. Его избыток связан с гипертонией.
Бекон тоже насыщен натрием, а также нитратами, которые могут повышать кровяное давление.
Врачи рекомендуют держаться подальше от чизбургеров и бургеров с жареной курицей. В них много и натрия, и жира, и калорий.
Угадайте, что? Да, сосиски сильно обработанное мясо с высоким содержанием натрия.
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