Эндокринолог рассказала о вреде каш быстрого приготовления

Частое употребление в пищу каш быстрого приготовления может привести к диабету, считает врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, передает «Москва 24».

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По словам специалиста, в крупах, которые необходимо долго варить, содержится клетчатка, а также большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы нервной системы.

«В крупах есть еще микроэлементы, которые являются важным элементом для роста и развития зернышка. За счет целостности зерен мы будем получать разные виды клетчатки», – подчеркнула Лазуренко.

По ее словам, каши быстрого приготовления – это перемолотые зерна, которые в процессе обработки утрачивают полезные свойства. Они способны мгновенно повысить уровень глюкозы в крови, в результате аппетит через короткое время разыграется с новой силой. Помимо этого, скачки глюкозы негативно сказываются на работе поджелудочной железы и могут привести к диабету.