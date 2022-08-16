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1 час назад

Диетолог назвала россиянам негативные последствия злоупотребления арбузами

Vse42.ru

Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова предупредила россиян, что чрезмерное употребление в пищу арбузов проводит к вымыванию полезных веществ из организма.

Диетолог назвала россиянам негативные последствия злоупотребления арбузами
Фото: Vse24Vse24

В разговоре с представителями СМИ медик подчеркнула, что при употреблении популярного летнего лакомства следует соблюдать меру. В противном случае из организма человека, регулярно переедающего арбузами, начнут вымываться минералы, а углеводы станут преобладающими в рационе, передает радио Sputnik.

– Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы, – цитирует СМИ врача.

Хачирова добавила, что арбуз может быть как десертом после основного блюда, так и отдельным перекусом.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что диетолог Елена Соломатина назвала россиянам максимально допустимую порцию арбуза.

Здоровье,Елена Соломатина,
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