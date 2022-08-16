Диетолог назвала россиянам негативные последствия злоупотребления арбузами

– Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы, – цитирует СМИ врача.