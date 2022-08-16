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2 часа назад

Правда ли, что стирка одежды уничтожает вирус оспы обезьян

Ferra.ru

В мае 2022 года произошла вспышка оспы обезьян. До сих пор это заболевание поражает людей по всему миру. Считается, что один из способов защиты от него - дезинфекция. Но работает ли это в случае с грязной одеждой?

Правда ли, что стирка одежды уничтожает вирус оспы обезьян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что оспа обезьян может передаваться человеку от другого человека, от животного или переходить через материалы, которые заражены вирусом. Специалисты подчёркивают, что этот вирус способен жить на различных поверхностях, а также на постельном белье и одежде.

Чтобы избавиться от вируса обезьяньей оспы на одежде или постельном белье, нужно его постирать. Эксперты говорят, что стирка в этом случае должна быть эффективной.

Ferra.ru

При этом люди с оспой обезьян должны отдельно от остальных и самостоятельно стирать свои вещи. Что касается стирального порошка, то подойдёт любое средство, предназначенное для стиральных машин. Представители здравоохранения добавляют, что можно также использовать дезинфицирующие средства для стирки, но это вовсе не обязательно.

Кроме того, не забывайте после работы с грязным бельём вымыть руки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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