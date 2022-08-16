Что повышенный сахар в крови делает с вашим телом

Если не контролировать уровень сахара в крови, могут возникнуть осложнения со здоровьем. Эксперты рассказали изданию Eat this, not that, чем именно чреваты высокие уровни сахара.

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Высокий уровень сахара в крови может привести к обезвоживанию тканей организма. Клетки нуждаются в воде для получения энергии и питательных веществ. По мере повышения уровня глюкозы в крови вы начинаете испытывать жажду. В то же время почки активно перерабатывают дополнительный сахар, что приводит к более частому мочеиспусканию.

Обезвоживание, в свою очередь, может привести к повреждению кожи, включая сухость, зуд и трещины. Также достаточное количество воды требуется глазам. Высокий уровень глюкозы может также повредить кровеносные сосуды и нервы в глазах, что приводит даже к постоянной потере зрения.