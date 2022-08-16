Главная опасность вентиляторов и кондиционеров

Уже который день в средней полосе России стоит небывалая жара. И для охлаждения мы, прежде всего, взываем к помощи техники. В основном это кондиционеры и вентиляторы. "Рамблер" выяснил, так ли они безопасны.

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Самый высокий риск использования охлаждающих приборов — резкий перепад температур. Наш организм не приспособлен к таким быстрым перенами, о чем сигнализирует нам с помощью простудных заболеваний.

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"Вентилятор и кондиционер создают резкое изменение температуры тела. Это нефизиологический процесс, поэтому из-за переохлаждения человек становится легко восприимчивым к ОРВИ. В результате и происходит заболевание. Поэтому важно постепенное понижение температуры. Проблема вентилятора связана с тем, что идет поток воздуха, и этот сильный поток вызывает воспаления нервных окончаний или слизистых". Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Для охлаждения помещений кондиционер эффективнее,а вентилятор освежает воздух там, где дует. Однако он намного безопаснее для здоровья. В кондиционерах скапливаются бактерии, которые оседают в его фильтре. У вентилятора такой проблемы нет.

Чтобы охладиться без помощи обородования, достаточно употреблять большее количество воды или травяного чая. Но не добавляйте в них лед. Холодный напиток сделает вас горячее, чем вода комнатной температуры.

Ледяная вода мешает механизму потоотделения, и ваше тело начнет сохранять сохранять больше тепла. А горячий наоборот способствует охлаждению.