Почему темнеет в глазах: причины, симптомы и опасно ли это

В некоторых случаях лучше сразу обратиться к врачу.

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Из-за чего темнеет в глазах? Опасно ли это и что нужно делать? Рассказывает Ирина Юзуп, к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf.

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Темнеть в глазах может по многим причинам, начиная от сосудистых проблем, заканчивая простудой.

Низкое или высокое давление

Пониженное кровяное давление — это состояние, которое сопровождается головокружениями, головными болями, мышечными спазмами, отсутствием аппетита, светобоязнью и другими малоприятными симптомами. Гипотония может быть генетически обусловленной или вызванной определёнными факторами, например, приёмом специфических лекарств. Лечение зависит от причины гипотонии.

Темнеть в глазах может и при повышенном кровяном давлении, а также при резкой смене положения, когда кровь отливает от головы или приливает к ней. Это нормальная реакция.

Переутомление, тепловой удар, обезвоживание

Переутомление, солнечные и тепловые удары, дефицит жидкости, чрезмерные физические нагрузки, недоедание — всё это причины, вызванные не заболеванием, а определёнными условиями в конкретный момент. В таком случае потемнения в глазах возникают не регулярно, а разово при выполнении одного и того же условия — например, после ночной смены или в жаркий день. Чтобы не допустить обезвоживания, нужно пить достаточное количество воды.

Нарушение сердечных ритмов

Аритмия (нарушение сердечных ритмов) приводит к недостаточному снабжению мозга кислородом. Это может вызвать потемнение в глазах и даже обмороки. Запускать заболевание нельзя, для его выявления и назначения лечения необходимо обратиться к кардиологу.

Зажимы в шейном отделе

Атеросклероз шейных сосудов и зажимы в этом отделе позвоночника нарушают кровообращение. Из-за чего мозг не получает достаточное количество кислорода. Это может вызывать потемнение в глазах, головные боли и головокружение.

В таком случае необходимо сделать узи сосудов и проконсультироваться с врачом.

Дефицит витаминов

Темнеть в глазах может и при недостатке микроэлементов и витаминов, например, железа, витаминов А, Е, Д. Определить, чего именно вам не хватает, помогут специальные анализы. А врач подскажет, как восполнить дефицит.

Сахарный диабет

Причиной потемнения в глазах могут быть сахарный диабет и заболевания эндокринных органов, а также нарушения гормонального фона. К примеру, подобные симптомы часто возникают у беременных женщин как раз из-за изменения в работе гормональной системы.

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