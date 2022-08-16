Какие продукты нужны женщинам, чтобы прожить дольше и здоровее

Средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Однако важно жить не только долго, но и с как можно меньшим количеством болезней. Новое исследование учёных из Университета Джорджии предполагает, что женское здоровье можно улучшить с помощью диеты с высоким содержанием каротиноидов.