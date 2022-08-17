Какой белок полезен для похудения и не вредит здоровью

Врач-диетолог Руслан Алиев объяснил, какой белок предпочтительнее при похудении, и который не принесёт вреда здоровью.

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Специалист уточнил, что для нормализации веса нужно регулярно потреблять белок. Должно быть 1 грамм белка на 1 кг массы тела. Но к белку предъявляются некоторые требования — получать его нужно из продуктов c минимальной обработкой. То есть не из полуфабрикатов и подобной продукции.

Алиев порекомендовал выбирать для ежедневного рациона птицу, морепродукты, яйца, творог, а не колбасу, полуфабрикаты и готовые блюда промышленного приготовления.

И привёл пример. «Кальмар — хорошо, готовый салат с кальмаром — не очень. Индейка — хорошо, колбаса — не очень», — отметил врач.