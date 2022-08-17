Врачи рассказали, какое питание повышает либидо

"Известно, что до 50 процентов мужчин, страдающих ожирением, имеют проблемы с мужским здоровьем, в том числе и с либидо. У женщин статистика менее изучена, но избыточный вес в этом смысле тоже оказывает негативное влияние. Поэтому для сохранения либидо рекомендуется соблюдение правил адекватного рационального питания".