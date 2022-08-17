Врачи рассказали, какое питание повышает либидо

Эксперты рассказали, как питание влияет на либидо. Об этом собщает lenta.ru.
По словам эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой на сексуальное желание в первую очередь влияет режим питания. Если человек страдает от избыточного веса, скорее всего его либидо будет снижено:
"Известно, что до 50 процентов мужчин, страдающих ожирением, имеют проблемы с мужским здоровьем, в том числе и с либидо. У женщин статистика менее изучена, но избыточный вес в этом смысле тоже оказывает негативное влияние. Поэтому для сохранения либидо рекомендуется соблюдение правил адекватного рационального питания".
Психотерапевт Ольга Багрий также добавила, что питание имеет прямую взаимосвязь с либидо, поскольку при употреблении определенной еды вырабатываются гормоны, которые и повышают интерес к сексу:
"Результаты многочисленных исследований наглядно показывают, что с большей долей вероятности либидо будет стремиться вверх у тех, кто ведет активный образ жизни и правильно питается. Регулярные физические нагрузки и рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, мясом птицы и различными злаками, непременно скажутся на уровне сексуального влечения".
А вот снижению полового влечения способствуют алкоголь, тяжелая, жирная и жареная пища.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему мужчина не торопится с сексом.