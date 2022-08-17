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2 часа назад

Врачи рассказали, какое питание повышает либидо

Мира Маркина

Эксперты рассказали, как питание влияет на либидо. Об этом собщает lenta.ru.

Врачи рассказали, какое питание повышает либидо
Фото: unsplashunsplash

По словам эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой на сексуальное желание в первую очередь влияет режим питания. Если человек страдает от избыточного веса, скорее всего его либидо будет снижено:

"Известно, что до 50 процентов мужчин, страдающих ожирением, имеют проблемы с мужским здоровьем, в том числе и с либидо. У женщин статистика менее изучена, но избыточный вес в этом смысле тоже оказывает негативное влияние. Поэтому для сохранения либидо рекомендуется соблюдение правил адекватного рационального питания".

Психотерапевт Ольга Багрий также добавила, что питание имеет прямую взаимосвязь с либидо, поскольку при употреблении определенной еды вырабатываются гормоны, которые и повышают интерес к сексу:

"Результаты многочисленных исследований наглядно показывают, что с большей долей вероятности либидо будет стремиться вверх у тех, кто ведет активный образ жизни и правильно питается. Регулярные физические нагрузки и рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, мясом птицы и различными злаками, непременно скажутся на уровне сексуального влечения".

А вот снижению полового влечения способствуют алкоголь, тяжелая, жирная и жареная пища.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему мужчина не торопится с сексом.

Здоровье,
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