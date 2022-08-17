Продукты, которые больше всего вредят сердцу

Трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-токсиколога Михаила Кутушова.

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По словам эксперта, трансжиры проходят очень сильную обработку, а чрезмерное употребление бекона, сырокопченых и копченых колбас приводит к закупорке сосудов и артерий.

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"Жиры высокой плотности увеличивают концентрацию "плохого" холестерина в крови, это способствует образованию холестериновых бляшек. В свою очередь, они откладывают белки, минералы, бляшка постепенно увеличивается и закрывает просвет сосудов. Исход такой ситуации: образование тромбов, растет риск атеросклероза – патогенетический механизм для болезней Альцгеймера, инсультов, инфарктов и так далее",

– отметил Кутушов.

Как пояснил специалист, сердце нагружается от дефицита кислорода в сердечной ткани, который в свою очередь появляется от недостаточной работы сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, на работу сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы негативно влияет частое употребление маргарина, майонеза, картошка фри и наггетсов.

Также не следует налегать на жирные сорта мяса, особенно, поджаренные на гриле или на углях.

"Мы все очень любим летом сходить на шашлыки, устроить пикник на жаре с жирным мясом. А еще запиваем это все алкогольными напитками. Все эти мероприятия оказывают крайне негативное воздействие на сердце",

– подчеркнул он.

По мнению эксперта, еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.

Ранее кардиолог Нана Погосова перечислила правила питания, которые помогут избежать проблем с сердцем.

Во-первых, необходимо ограничивать потребление насыщенных жиров, прежде всего трансжиров, которых много содержится в полуфабрикатах. По словам эксперта, лучше обратить внимание на полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в растительных маслах. Нужно есть рыбу, напомнила Погосова. По ее словам, пользу могут принести даже консервы.