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3 часа назад

Как пережить аномальную жару

Первоисточник

Кировчан и жителей области предупредили о наступлении аномальной жары в ближайшие дни.

Как пережить аномальную жару
Фото: ПервоисточникПервоисточник

По информации ГУ МЧС, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. «Народные Новости» пообщались с врачом-терапевтом Ириной Ярцевой, чтобы получить ценные советы, которые помогут пережить жару без вреда для здоровья.

Терапевт Ирина Ярцева рассказала, что во время жары очень важно не выходить на улицу в часы пиков температуры: с 11 до 16 часов.

Все дела и прогулки лучше совершать до 11 утра, а потом после 16 часов. С собой должна быть всегда вода. Соблюдение питьевого режима — это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен. Воду лучше пить комнатной температуры, она не должна быть ледяной. Очень важно много пить пожилым людям и младенцам, — объяснила врач.

Ярцева отметила, что во время жары нужно носить одежду светлых тонов, которая не должна и не сковывать движения. Помимо этого, важно носить легкие головные уборы и не нужно находиться под открытым солнцем долго.

Если дома есть кондиционер, то нужно установить не сильно низкую температуру. Не должно быть слишком большой разницы между температурой в помещении и на улице. Находиться в жару стоит в прохладных помещениях. Если человеку стало плохо в жару, то нужно обязательно дать ему воды, после чего отвести его в тень или проветриваемое помещение, — подытожила наша собеседница.

Здоровье,Ирина Ярцева,
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