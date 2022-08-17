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3 часа назад

Что есть после 60 лет: диетолог рассказал о здоровом рационе

РИА "ФедералПресс"

После 60 можно выглядеть по-разному. Грешить на генетику, материальное положение и возможности – часто справедливо. Но диетолог Эмма Гудман-Хорн утверждат, что многое зависит от питания.

Что есть после 60 лет: диетолог рассказал о здоровом рационе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Нет переработанным продуктам

Давайте забудем про колбасу, заморозку и фастфуд, пишет Marie Claire. Полуфабрикаты содержат чрезмерное количество красителей и загустителей. А вот витаминов и микроэлементов в них почти нет.

Да клетчатке и кальцию

А вот продукты с высоким содержанием клетчатки, наоборот, должны войти в рацион. Это и фрукты, и сухофрукты, и цельнозерновые.

Также организму нужен кальций для крепких костей. Рыба, яйца, молочка – его источники.

Фрукты и овощи ешьте с кожурой.

Специи

Майонез и кетчуп никому не полезен, а вот специями можно побаловаться.

«Куркума повышает иммунную функцию и уменьшает воспаление суставов, а имбирь лечит расстройство желудка», – говорит диетолог.

Никакой соли

Ну нет, солить блюда можно. Но в меру.

Здоровье,
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