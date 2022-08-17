Почему людям с проблемами ЖКТ стоит отказаться от помидоров

Эксперт по правильному питанию Анна Грэйс перечислила полезные свойства помидоров, а также рассказала о противопоказаниях для их употребления.

Фото: RT на русском RT на русском

Помидоры содержат много полезных веществ: витамины А, К, C, группы B, фолиевую кислоту, тиамин, сообщила специалист в интервью Пятому каналу.

«Они являются богатым источником клетчатки, железа, магния и ряда органических соединений, таких как ликопин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и триглицеридов. Это вещество также помогает предотвратить риск развития аденомы простаты и рака предстательной железы», — добавила Грэйс.

В то же время, по её словам, людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой, лучше воздержаться от употребления помидоров, в которых достаточно высокое содержание кислот.