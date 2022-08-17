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3 часа назад

Почему людям с проблемами ЖКТ стоит отказаться от помидоров

RT на русском

Эксперт по правильному питанию Анна Грэйс перечислила полезные свойства помидоров, а также рассказала о противопоказаниях для их употребления.

Почему людям с проблемами ЖКТ стоит отказаться от помидоров
Фото: RT на русскомRT на русском

Помидоры содержат много полезных веществ: витамины А, К, C, группы B, фолиевую кислоту, тиамин, сообщила специалист в интервью Пятому каналу.

«Они являются богатым источником клетчатки, железа, магния и ряда органических соединений, таких как ликопин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и триглицеридов. Это вещество также помогает предотвратить риск развития аденомы простаты и рака предстательной железы», — добавила Грэйс.

В то же время, по её словам, людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой, лучше воздержаться от употребления помидоров, в которых достаточно высокое содержание кислот.

В случае проблем с печенью также следует отказаться от этих овощей, заключила эксперт.

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