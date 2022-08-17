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2 часа назад

Дерматолог Галлямова оценила риск заболеть после примерки одежды из секонд-хенда

RT на русском

Врач-дерматолог доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, может ли одежда из секонд-хенда быть опасной для здоровья.

Оценен риск заболеть после примерки одежды из секонд-хенда
Фото: RT на русскомRT на русском

В таких магазинах есть риск заболеть, например, чесоткой, но только при определённых условиях, объяснила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Это возможно, если одежда не обработана. Или если до человека её кто-то мерил и он сразу же примеряет вещь после заражённого», — сказала Галлямова.

По тем же причинам есть опасность педикулёза, различных гнойничковых заболеваний. Вероятность этого невелика, но она есть, уверена специалист.

Здоровье,
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