Оценен риск заболеть после примерки одежды из секонд-хенда

Врач-дерматолог доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, может ли одежда из секонд-хенда быть опасной для здоровья.
В таких магазинах есть риск заболеть, например, чесоткой, но только при определённых условиях, объяснила специалист в разговоре с «Москвой 24».
«Это возможно, если одежда не обработана. Или если до человека её кто-то мерил и он сразу же примеряет вещь после заражённого», — сказала Галлямова.
По тем же причинам есть опасность педикулёза, различных гнойничковых заболеваний. Вероятность этого невелика, но она есть, уверена специалист.