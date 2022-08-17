Врач развеял миф об укреплении иммунитета во время отпуска

Отпуск у моря наивно считать панацеей для формирования иммунитета, предупредил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Миф об укреплении иммунитета во время отдыха на море он развеял в беседе с «Аргументами и фактами».

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Продеус заявил, что хорошо относится и к поездкам к морю, и к прогулкам в хвойном лесу, однако только их недостаточно, чтобы усилить оборону организма против вирусов.

«Укрепление иммунитета — дело не двух–трех недель, а задача, которую надо решать ежедневно. К тому же отдых на море нередко сопряжен с кишечными инфекциями, перегревом, солнечными ожогами», — пояснил он.

Кроме того, продолжил врач, стрессовая нагрузка в виде закаливания не имеет прямого действия на иммунитет. По его словам, защиту организма формируют доношенная беременность, полноценное питание будущей матери, естественные роды, грудное вскармливание до года-полутора, вакцинация в срок.