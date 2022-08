Названа лучшая кулинарная привычка при проблемах с сердцем

В одном исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology, специалисты пришли к выводу, что при замене майонеза, маргарина, сливочного масла, молочных жиров оливковым маслом снижается вероятность развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и ишемической болезни сердца. Принимали участие в этом исследовании более 60 тысяч женщин и 39 тысяч мужчин.