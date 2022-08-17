Названа лучшая кулинарная привычка при проблемах с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания всё ещё являются одной из главных причин смерти жителей США. На развитие этих болезней оказывают влияние большое количество факторов. Среди них - питание.

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Неправильное питание считается одним из факторов риска развития болезней сердца. Учёные недавно обнаружили, что одной из лучших привычек при готовке, если вы хотите защититься от этих заболеваний, является использование оливкового масла. Причём это масло должно стать заменой сливочному или другим насыщенным жирам.

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В одном исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology, специалисты пришли к выводу, что при замене майонеза, маргарина, сливочного масла, молочных жиров оливковым маслом снижается вероятность развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и ишемической болезни сердца. Принимали участие в этом исследовании более 60 тысяч женщин и 39 тысяч мужчин.

Но почему оливковое масло считается более полезным для сердца? Во-первых, в нём меньше насыщенных жиров (в одной столовой ложке - немного меньше 2 г, а в столовой ложке сливочного масла - примерно 7 г), которые могут повысить холестерин и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, оливковое масло отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.