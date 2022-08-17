Объяснена потенциальная опасность избытка овощей в рационе

Избыток овощей в рационе может спровоцировать расстройство пищеварения, заявила врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова. В беседе с Пятым каналом она объяснила, как скорректировать рацион для поддержания здоровья и молодости на долгие годы.

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Врач рассказала, что слишком большое количество растительной пищи может представлять потенциальную опасность для хорошего самочувствия. По ее словам, подобный рацион может вызвать комплекс проблем в работе желудочно-кишечного тракта, в частности расстройство пищеварения и даже диарею.

Вместо этого Филиппова рекомендовала питаться сбалансированно и разнообразно, не зацикливаясь на определенных продуктах. Для поддержания молодости и здоровья в рационе должна присутствовать пища с высоким содержанием антиоксидантов — например, зелень. «Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счет большого количества эфирных масел, флавоноидов содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — дала совет диетолог.