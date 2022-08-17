Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог объяснила потенциальную опасность избытка овощей в рационе

Lenta.ru

Избыток овощей в рационе может спровоцировать расстройство пищеварения, заявила врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова. В беседе с Пятым каналом она объяснила, как скорректировать рацион для поддержания здоровья и молодости на долгие годы.

Объяснена потенциальная опасность избытка овощей в рационе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказала, что слишком большое количество растительной пищи может представлять потенциальную опасность для хорошего самочувствия. По ее словам, подобный рацион может вызвать комплекс проблем в работе желудочно-кишечного тракта, в частности расстройство пищеварения и даже диарею.

Вместо этого Филиппова рекомендовала питаться сбалансированно и разнообразно, не зацикливаясь на определенных продуктах. Для поддержания молодости и здоровья в рационе должна присутствовать пища с высоким содержанием антиоксидантов — например, зелень. «Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счет большого количества эфирных масел, флавоноидов содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — дала совет диетолог.

Помимо употребления свежих овощей и зелени, она отметила важность включения в рацион продуктов, богатых полиненасыщенными кислотами. Они содержатся в первую очередь в жирных сортах рыбы: семге, сардинах, горбуше, скумбрии, форели. Также для стабилизации уровня холестерина, а значит, профилактики атеросклероза необходимо употреблять в пищу в умеренных количествах оливковое, кунжутное масла или масло из тыквенных семечек, заключила Филиппова.

Здоровье,Татьяна Филиппова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители