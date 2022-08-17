Липосакция: мифы и реальность

Бьюти-ликбез специально для WomanHit.ru от пластического хирурга Евгении Новиковой

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Липосакция — это хирургическая процедура по удалению нежелательных жировых отложений. Часто липосакцию называют самым простым способом обрести идеальную фигуру. Уснуть и проснуться с телом мечты — возможно ли такое на самом деле или все это уловки пластических хирургов? Давайте разбираться.

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Есть несколько типов распределения жировых отложений в организме, которые зависят от пола, уровня и состава гормонов и некоторых других медицинских показателей. У каждого из нас, даже у тех, кто внимательно следит за собой, за своим питанием и регулярно занимается спортом, есть так называемые жировые ловушки. Они могут располагаться в разных местах. У мужчин это обычно область живота, бока и крылья, что бесконечно осложняет подбор рубашек и другой одежды — объем воротника и живота сильно не совпадают. У женщин, особенно после беременности и родов, жировые ловушки чаще всего расположены в области живота. Бывает, что такие ловушки располагаются на спине, в области бедер и ягодиц. Ноги, руки, щиколотки у женщины могут быть худыми, но жировые ловушки на спине и животе сразу делают фигуру тяжелой и прибавляют несколько лет.

Главная особенность жировых ловушек в том, что избавиться от них при помощи питания или физической активности очень сложно, а чаще — и вовсе невозможно. Это сводит на нет все усилия по соблюдению бесконечных диет и увеличению физической активности — обрести стройную фигуру не получается. При этом жировые ловушки достаточно легко убираются при помощи липосакции. При этом можно даже изменить пропорции тела. Как приятно девушке надеть открытый топ или джинсы с высокой посадкой, и увидеть себя в зеркале такой же, как на картинке в рекламе! Но возможно это только если талия находится на своем месте, бока не свисают, а ягодицы высокие, плотные и круглые. Со всем этим может помочь липосакция.

Важное преимущество липосакции в том, что жировая ткань в тех областях, где была сделана операция, не возвращаться. Одной процедуры обычно достаточно для того, чтобы обрести фигуру «фитоняшки». Коррекция методами липосакции доступна для любой области тела. Это может быть не только живот или бока, но и щиколотки, и запястья, и даже второй подбородок. Грамотно выполненную липоскульптуру невозможно отличить от накаченного при помощи спортивных упражнений тела. Вся операция проводится через небольшие проколы в коже, не оставляя после себя шрамов и рубцов. При этом хирург может подчеркнуть мышцы таким образом, чтобы, например, нарисовать «кубики» пресса.

Липосакция сегодня — одна из самых востребованных процедур пластической хирургии. Несмотря на это, она до сих пор окружена огромным количеством мифов. Разберем самые популярные их них.

Липосакция доступна только худым. Нет, это не так, но, действительно, есть некоторые ограничения по массе тела.

Я поем и все вернется. Нет, это неправда. В тех областях тела, где была удалена жировая ткань, она больше не образуется никогда и ни при каких обстоятельствах.

Липосакция — долгая операция. Нет, это не так. Липосакция всего тела занимает около четырех часов.