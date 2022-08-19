Диетолог Соломатина рассказала о снижении уровня холестерина благодаря употреблению яблок

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о пользе яблок, а также последствиях их чрезмерного употребления для здоровья.

«Яблоки — всеми любимый, полезный и доступный продукт. В них содержится пектин — растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжёлых металлов, радионуклиды, понижает уровень холестерина. В яблоках — очень много калия, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для передачи нервного импульса и выведения излишков жидкости из организма», — рассказала диетолог.

Врач отметила, что яблоки содержат ряд витаминов и антиоксидантов, железо, а также йод — в косточках.

«В основном витамины содержатся под кожурой, если мы питаемся яблоками из своего сада — нестрашно, что там есть червячки, это говорит о том, что яблоко экологичное, в этом случае нужно есть с кожурой. Магазинные яблоки необходимо не только хорошо мыть, но и кожуру лучше убирать», — подчеркнула она.

По её словам, яблоки содержат достаточно много сахара, тем, у кого есть сахарный диабет, — необходимо относиться к яблокам и соку из них с осторожностью.

«Органические кислоты могут нанести определённый вред человеку, который страдает проблемами ЖКТ в стадии обострения, поэтому яблоки натощак, и особенно яблочный сок, пить таким людям не рекомендуется. Даже здоровому человеку, не стоит пить осветлённые яблочные соки, особенно сладкие, поскольку в этом случае достаточно резко повышается уровень глюкозы в крови», — объяснила собеседник RT.

Соломатина также напомнила, что в зелёных яблоках содержится хлорогеновая кислота, которая способствует снижению веса и улучшению пищеварения.

Православный праздник — Преображение Господне, который в народе называют «Яблочным Спасом» — отмечается в России ежегодно 19 августа.