Гинеколог: оральные контрацептивы лечат женские заболевания

«Для некоторых женщин, которые имеют умеренное состояние нездоровья, гормональная контрацепция является и лечебным фактором. Препараты решают вопросы с нормализацией цикла, гормональных нарушений. Ярким примером являются пациенты с поликистозными яичниками. У них нарушен цикл, есть гормональные нарушения, и контрацептив это все регулирует, чтобы не было сложностей с молочной железой, эндометрием. Контрацептивы собственно и призваны это делать. И быть профилактикой гиперплазических процессов, в частности, эндометрии», — объяснила Дилорум Камилова.