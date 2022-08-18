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1 час назад

Врач перечислила лучшие специи для похудения

Мира Маркина

Ароматные приправы не только сделают ваши блюда вкуснее, но и помогут справиться с перееданием. Какие специи помогут избавиться от тяги к сладкому и контролировать аппетит, порталу URA.RU рассказала диетолог Дарья Русакова.

Врач перечислила лучшие специи для похудения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Корица помогает организму нормализовать уровень сахара в крови, стимулировать обмен веществ и побороть желание съесть что-нибудь сладкое, отмечает эксперт. Лучше всего эту специю добавлять в натуральные кофейные напитки.

А вот чай с добавлением мяты благотворно повлияет на перистальтику кишечника и избавит от запоров. Кроме того, такой напиток успокоит возбужденную нервную систему.

Еще один полезный продукт, традиционно используемый как приправа – это имбирь. Регулярное потребление его внутрь поможет снизить холестерин, стимулирует кровообращение, притупляет чувство голода. Имбирный чай за счет выведения лишней жидкости из организма вызывает эффект “таяния килограммов”.

Однако надеяться только на специи не стоит. Они помогут похудеть в сочетании с правильным питанием и спортом, резюмировала эксперт.

Одна из популярных диет, существующих сегодня, – это белковая. Ранее “Рамблер” разобрался вместе с врачом, может ли рацион питания, перенасыщенный белковой пищей, быть полезным.

Здоровье,Дарья Русакова,
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