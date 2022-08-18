Почему я не худею — 7 причин, не связанных с питанием

Иногда ожирение говорит о куда более серьёзных проблемах.

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Иногда бывает так, что человек правильно питается, не забывает об умеренных нагрузках и хорошо спит, а отражение в зеркале всё равно напоминает о нежелательных килограммах. В таком случае стоит задуматься, всё ли в порядке с организмом. Ведь провоцировать набор лишнего веса могут и некоторые заболевания.

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Проблемы с щитовидной железой

Снижение количества гормонов щитовидной железы замедляет обменные процессы в организме. Что, в свою очередь, приводит к жировым отложениям.

Нарушение работы гипофиза

Это нарушение известно как адипозогенитальная дистрофия. Его основные причины:

инфекционные заболевания (менингит, туберкулёз, энцефалит и пр.);

травмы головы.

Зачастую это проблема детского или юношеского возраста.

Нарушение работы надпочечников

Называется это заболевание синдром Иценко-Кушинга. Он, как правило, затрагивает взрослых. Синдром провоцирует избыточную выработку гормона кортизола, также известного как гормон стресса. Его переизбыток способствует быстрому расщеплению белка, что повышает уровень сахара в крови. При этом уменьшаются объёмы мышечной ткани. И чтобы компенсировать потери, организм увеличивает жировые отложения.

Основные зоны, в которых накапливается жир в таком случае — это талия, бёдра и подбородок. И почти никогда — ноги и руки.

Лептинорезистентность

Чрезмерное образование гормонов приводит к постоянным перееданиям, так как организм «забывает» сжигать жир для производства энергии. Человек с лептинорезистентностью не в состоянии определить, утолил ли он голод. В результате избыток пищи растягивает желудок, что приводит к расстройству пищевого поведения и ожирению.

ежедневно заниматься спортом, пусть даже это будет короткое кардио или йога (напоминают организму о необходимости сжигать жиры);

делать пищевые паузы больше четырёх часов (также дают запрос организму на сжигание калорий);

рано ужинать и полностью отказаться от вечерних и тем более ночных перекусов. Корректируется лептинорезистентность достаточно легко и в то же время сложно. Никакие лекарства и волшебные процедуры не требуются, но важно:

Дисбаланс половых гормонов

При уменьшении выработки половых гормонов общая активность организма также снижается. Как следствие, накапливается лишний жир в районе бёдер и живота. Намного реже он появляется на ногах или в зоне подбородка.

Психические нарушения

Многие расстройства психики и недостаток сна приводят к перееданию и ночным срывам, а также к заеданию стресса. Недостаток дофамина — гормона счастья — заставляет организм искать его в любых быстродоступных проявлениях. Сахар и простые углеводы — один из самых простых способов повысить уровень дофамина. Но негативный результат не заставит себя долго ждать: от переедания увеличивается общая масса тела.

Как повысить уровень гормонов счастья без вреда для здоровья, читайте в статье по ссылке.

Хроническое воспаление

Если организм реагирует на воспаление в нормальном режиме, он весь мобилизуется и решает проблему. Но если речь о хроническом воспалении, появляется риск повышенной выработки гистамина. А где есть он, там всегда будут и отёки — они тоже способствуют набору веса.