Гинекологи развеяли мифы о вреде процедуры УЗИ во время беременности

Один из самых информативных диагностических методов выявления различных патологий во время беременности — скрининговое УЗИ. Данное обследование применяют во всех цивилизованных странах. Несмотря на многочисленные исследования, подтвердившие безопасность данной процедуры, она до сих пор окутана многочисленными мифами. Подробности читайте в нашей новости.

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Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков развеяли популярные мифы о вреде УЗИ.

По мнению специалистов, мнение о том, что процедура вредит будущему малышу не имеет под собой никаких научных оснований, если женщина намеренно отказывается от ультразвуковых скриннигов, в некоторых случаях она может поставить под угрозу жизнь малыша.