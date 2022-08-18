Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Гинекологи развеяли мифы о вреде процедуры УЗИ во время беременности

Letidor.ru

Один из самых информативных диагностических методов выявления различных патологий во время беременности — скрининговое УЗИ. Данное обследование применяют во всех цивилизованных странах. Несмотря на многочисленные исследования, подтвердившие безопасность данной процедуры, она до сих пор окутана многочисленными мифами. Подробности читайте в нашей новости.

Гинекологи развеяли мифы о вреде процедуры УЗИ во время беременности
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков развеяли популярные мифы о вреде УЗИ.

По мнению специалистов, мнение о том, что процедура вредит будущему малышу не имеет под собой никаких научных оснований, если женщина намеренно отказывается от ультразвуковых скриннигов, в некоторых случаях она может поставить под угрозу жизнь малыша.

Бывают пороки развития плода или беременности такие, что их невозможно определить «руками акушерки», можно только с помощью УЗИ. И если мы пустим женщину в естественные роды, это будет перинатальная потеря. Тогда как в случае рождения путем кесарева сечения ребенку можно помочь: устранить патологию и в дальнейшем это никак не отразится на его здоровье.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители