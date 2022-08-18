Гинекологи развеяли мифы о вреде процедуры УЗИ во время беременности

Один из самых информативных диагностических методов выявления различных патологий во время беременности — скрининговое УЗИ. Данное обследование применяют во всех цивилизованных странах. Несмотря на многочисленные исследования, подтвердившие безопасность данной процедуры, она до сих пор окутана многочисленными мифами. Подробности читайте в нашей новости.
Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков развеяли популярные мифы о вреде УЗИ.
По мнению специалистов, мнение о том, что процедура вредит будущему малышу не имеет под собой никаких научных оснований, если женщина намеренно отказывается от ультразвуковых скриннигов, в некоторых случаях она может поставить под угрозу жизнь малыша.
Бывают пороки развития плода или беременности такие, что их невозможно определить «руками акушерки», можно только с помощью УЗИ. И если мы пустим женщину в естественные роды, это будет перинатальная потеря. Тогда как в случае рождения путем кесарева сечения ребенку можно помочь: устранить патологию и в дальнейшем это никак не отразится на его здоровье.