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17 минут назад

Вот почему вам нужно есть зеленые овощи для здоровья кишечника

Ferra.ru

Американские и китайские ученые обнаружили, что хлорофиллин в виде пищевой добавки может облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника. Причём это вещество также входит в состав овощей зеленого цвета.

Вот почему нужно есть зеленые овощи для здоровья кишечника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Центра исследований диабета и метаболизма Сычуаньского университета в Китае и Медицинского центра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что вещество хлорофиллин может помочь людям с воспалительными заболеваниями кишечника. Также выяснилось, что это соединение способно значительно снизить смертность от воспалительных заболеваний кишечника, уменьшить потерю веса, симптомы диареи и количество крови в стуле, повреждение эпителия кишечника, инфильтрацию (просачивание) воспалительных клеток.

Для того чтобы выяснить, как хлорофиллин, который получают из пигмента, входящего в состав растений, влияет на кишечник, ученые провели несколько экспериментов. Участвовали в этих экспериментах мыши. Выяснилось, что прием хлорофиллина в качестве добавки уменьшал проявление колита и различных аномалий в кишечнике животных. Также потребление зелёных овощей и хлорофиллина может оказаться полезным для тех, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.

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