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1 час назад

Пользователи сети рассказали о необычных способах быстрее заснуть

Lenta.ru

Быстрее заснуть можно, если притвориться воздушным шаром, представить, что строишь дом, и принять позу скелета, рассказали пользователи Reddit. Испытывавшие проблемы с засыпанием люди раскрыли необычные способы погрузиться в сон.

Пользователи рассказали о необычных способах быстрее заснуть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, один из пользователей сети посоветовал закрыть глаза и вообразить стройку дома.

«На любом участке земли, в любом стиле. Подумайте, как он выглядит снаружи, представьте, как он строится, по своему вкусу. Я обычно дохожу до кухни и засыпаю»,

— написал он.

Другой пользователь порекомендовал принять позу скелета — лежать на спине.

«На десять минут. С закрытыми глазами. Погрузитесь в это, подумайте о белом пространстве, черном, раскрасьте свой разум. Думайте о цвете. Потом поверните голову. Если тело повернется вслед за ней, пускай», — объяснил он. «Отбивайте ритм пальцами, потом замедляйтесь постепенно», «Я представлял, будто увеличиваюсь в размерах, как воздушный шар, потом сдуваюсь, и так пять раз»,

— продолжили другие комментаторы.

Также многие участники обсуждения предложили принимать перед сном душ для скорейшего засыпания.

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