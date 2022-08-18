Пользователи рассказали о необычных способах быстрее заснуть

«На десять минут. С закрытыми глазами. Погрузитесь в это, подумайте о белом пространстве, черном, раскрасьте свой разум. Думайте о цвете. Потом поверните голову. Если тело повернется вслед за ней, пускай», — объяснил он. «Отбивайте ритм пальцами, потом замедляйтесь постепенно», «Я представлял, будто увеличиваюсь в размерах, как воздушный шар, потом сдуваюсь, и так пять раз»,