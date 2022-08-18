Пользователи рассказали о необычных способах быстрее заснуть

Быстрее заснуть можно, если притвориться воздушным шаром, представить, что строишь дом, и принять позу скелета, рассказали пользователи Reddit. Испытывавшие проблемы с засыпанием люди раскрыли необычные способы погрузиться в сон.
Так, один из пользователей сети посоветовал закрыть глаза и вообразить стройку дома.
«На любом участке земли, в любом стиле. Подумайте, как он выглядит снаружи, представьте, как он строится, по своему вкусу. Я обычно дохожу до кухни и засыпаю»,
— написал он.
Другой пользователь порекомендовал принять позу скелета — лежать на спине.
«На десять минут. С закрытыми глазами. Погрузитесь в это, подумайте о белом пространстве, черном, раскрасьте свой разум. Думайте о цвете. Потом поверните голову. Если тело повернется вслед за ней, пускай», — объяснил он. «Отбивайте ритм пальцами, потом замедляйтесь постепенно», «Я представлял, будто увеличиваюсь в размерах, как воздушный шар, потом сдуваюсь, и так пять раз»,
— продолжили другие комментаторы.
Также многие участники обсуждения предложили принимать перед сном душ для скорейшего засыпания.