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2 часа назад

Диетолог назвал способ победить тягу к сладкому

Lenta.ruиещё 2

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет человеку победить тягу к сладкому. По его словам, для этого стоит заменить его на более полезный перекус, например, на ягоды или сухофрукты.

Диетолог назвал способ победить тягу к сладкому
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Самый простой прием — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое, как награда. Второй прием тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный. Например, ягоды, сухофрукты. Это не значит, что только их и надо есть, но часть сладкого можно заменить на это», — заявил специалист.

Также диетолог призвал не забывать о психологическом факторе в данном вопросе. Он отметил, что человек может справиться с пристрастием к сладкому, при этом не отказываясь от него полностью. Гинзбург посоветовал тем, кто хочет есть меньше сладкого, постоянно стараться употреблять его меньше, чем в прошлый день. Также он рекомендует есть вместо сладкого орехи, либо продукты с сахарозаменителями.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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