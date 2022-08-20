Пациенты с новыми линиями "омикрона" меньше страдают от пневмоний

"Мы видим [у пациентов с линиями BA.4 и BA.5] гораздо меньшее количество поражений нижних дыхательных путей, то есть пневмоний. У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает 1-2 дня, аносмия (потеря обоняния) в принципе тоже возможна, но <…> она стала гораздо реже выявляться и даже если возникает, то, как правило, обоняние быстрее восстанавливается", - сказал он.