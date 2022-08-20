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1 час назад

Эксперт: пациенты с новыми линиями "омикрона" меньше страдают от пневмоний

ТАССиещё 2

Пациенты, чье заболевание вызвали линии штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5, меньше страдают от пневмоний. Об этом в субботу ТАСС сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Пациенты с новыми линиями "омикрона" меньше страдают от пневмоний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы видим [у пациентов с линиями BA.4 и BA.5] гораздо меньшее количество поражений нижних дыхательных путей, то есть пневмоний. У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает 1-2 дня, аносмия (потеря обоняния) в принципе тоже возможна, но <…> она стала гораздо реже выявляться и даже если возникает, то, как правило, обоняние быстрее восстанавливается", - сказал он.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора, доля новых линий штамма "омикрон" коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения ковидом за последние две недели возросла до 94,38%.

Здоровье,Иван Коновалов,Роспотребнадзор,
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