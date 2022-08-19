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1 час назад

Назван доступный фрукт для избавления от “плохого” холестерина

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Одно съеденное яблоко ежедневно помогает вашему организму сохранять здоровье. О пользе и вреде этих фруктов в беседе с RT рассказала диетолог Елена Соломатина.

Содержащийся в яблоках пектин, по словам эксперта, участвует в процессе выведения лишней жидкости, солей тяжелых металлов и радионуклидов из организма. Еще этот фрукт – настоящий кладезь железа, йода и калия. Последний полезен для работы сердца.

Регулярное потребление этих плодов в пищу становится хорошей профилактикой атеросклероза, поскольку снижается уровень холестерина. В сортах зеленых яблок, отметила Соломатина, есть в избытке хлорогеновая кислота, способствующая похудению и улучшению пищеварения.

С осторожностью к яблокам нужно относиться диабетикам, так как в плодах много сахара. Именно поэтому даже у здорового человека осветленный яблочный сок может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови, предупредила Соломатина.

Людям с заболеваниями ЖКТ также не стоит злоупотреблять яблоками из-за органических кислот в них содержащихся. Они могут раздражать слизистую желудка.

Если мы питаемся яблоками из своего сада (...), в этом случае нужно есть с кожурой. Магазинные яблоки необходимо не только хорошо мыть, но и кожуру лучше убирать.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

“Рамблер” рассказывал, что можно приготовить из яблок, если их в этом году оказалось слишком много.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
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