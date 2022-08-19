Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Эксперт рассказала, как часто следует стирать белье

Мира Маркина

От каких факторов зависит срок носки бюстгальтеров и как правильно стирать нижнее белье, изданию Glamour рассказала технолог бренда нижнего белья Pour Moi Лоис Сицилиано.

Эксперт рассказала, как часто следует стирать белье
Фото: unsplash.comunsplash.com

По мнению эксперта, стирать бюстгальтер можно после двух-трех использований. Однако это правило не касается спортивных топов и таких моментов, когда вы интенсивно потеете. Например, в жару. В таком случае нижнее белье стоит отправить в стирку сразу же, даже если вы надели его всего один раз.

Чтобы белье не потеряло форму, Лоис Сицилиано рекомендовала стирать его вручную в прохладной воде или на деликатном режиме в машинке (при низкой температуре и по возможности без отжима). Если вы предпочитаете первый способ, то во время стирки не забывайте уделить особое внимание месту под застежкой и боковинам лифа – осторожно потрите их.

Высушить бюстгальтер лучше, положив его на чистое полотенце, отметила собеседница издания.

Ранее мы писали о том, можно ли стирать носки и нижнее белье вместе по мнению врача.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители