Эксперт рассказала, как часто следует стирать белье

От каких факторов зависит срок носки бюстгальтеров и как правильно стирать нижнее белье, изданию Glamour рассказала технолог бренда нижнего белья Pour Moi Лоис Сицилиано.

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По мнению эксперта, стирать бюстгальтер можно после двух-трех использований. Однако это правило не касается спортивных топов и таких моментов, когда вы интенсивно потеете. Например, в жару. В таком случае нижнее белье стоит отправить в стирку сразу же, даже если вы надели его всего один раз.

Чтобы белье не потеряло форму, Лоис Сицилиано рекомендовала стирать его вручную в прохладной воде или на деликатном режиме в машинке (при низкой температуре и по возможности без отжима). Если вы предпочитаете первый способ, то во время стирки не забывайте уделить особое внимание месту под застежкой и боковинам лифа – осторожно потрите их.

Высушить бюстгальтер лучше, положив его на чистое полотенце, отметила собеседница издания.