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37 минут назад

Названы полезные для сердца и сосудов крупы

Vse42.ru

Нутрициолог Наталия Кочубеева перечислила крупы, включение в рацион которых необходимо для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Названы полезные для сердца и сосудов крупы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, для здоровья сердечно-сосудистой системы употреблять нужно гречку, овсянку, киноа и не белый дикий рис.

Так, отметила врач, гречневая крупа богата витаминами группы В, фосфором, калием, марганцем, кальцием и магнием, а также железом.

– Гречневая крупа безглютеновая, что немаловажно для здоровья кишечника, – подчеркнула Кочубеева.

Она также сказала, что питательна перловка, однако за счет содержания глютена подходит не всем, а вот овсянку можно найти без глютена, на ней будет специальная маркировка.

– Относительно новыми и интересными на наших столах крупами являются киноа и амарант, они рекордсмены по содержанию в них белка, – выделила эксперт.

Она пояснила, что миокард – белковая структура, поэтому будет нелишним разнообразить рацион названными крупами, пишет "Газета.ру".

Здоровье,
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