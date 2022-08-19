Названы полезные для сердца и сосудов крупы

Нутрициолог Наталия Кочубеева перечислила крупы, включение в рацион которых необходимо для укрепления сердечно-сосудистой системы.

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По словам специалиста, для здоровья сердечно-сосудистой системы употреблять нужно гречку, овсянку, киноа и не белый дикий рис.

Так, отметила врач, гречневая крупа богата витаминами группы В, фосфором, калием, марганцем, кальцием и магнием, а также железом.

– Гречневая крупа безглютеновая, что немаловажно для здоровья кишечника, – подчеркнула Кочубеева.

Она также сказала, что питательна перловка, однако за счет содержания глютена подходит не всем, а вот овсянку можно найти без глютена, на ней будет специальная маркировка.

– Относительно новыми и интересными на наших столах крупами являются киноа и амарант, они рекордсмены по содержанию в них белка, – выделила эксперт.