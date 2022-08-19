Названы основные меры профилактики и причины цистита

Одной из распространенных причин цистита после секса является половой акт во время менструации, заявили врачи-гинекологи Мария Селихова и Ольга Каплина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали все основные триггеры приступа после интимной близости, а также озвучили меры диагностики и профилактики неприятного заболевания.

Цистит после секса может возникнуть по нескольким причинам, объяснила акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Помимо секса во время менструации среди самых распространенных она выделила особенности физиологии, в частности анатомическую близость уретры, наружных половых органов и перианальной области. Также спровоцировать приступ может наличие у одного из партнеров инфекций, передающихся половым путем, или активной условно-патогенной флоры (уреаплазма, кишечная палочка, стафилококки и стрептококки).

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Чем опасен цистит

Главная опасность цистита в том, что он часто переходит в хроническую форму, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по беременности Ольга Каплина. Также заболевание может спровоцировать и другие осложнения. Часто на фоне цистита развиваются недержание мочи, пиелонефрит, инфекции почек, образуются камни в мочевом пузыре и почках.

Методы лечения и профилактики цистита

Для диагностики посткоитального цистита Каплина посоветовала исключить воспаление органов малого таза и ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), сдать анализ мочи, сделать УЗИ почек и мочевого пузыря. Только после оценки всех результатов врач может назначить поддерживающую терапию и медикаментозное лечение.

«При рецидивирующем цистите нужно посетить уролога, чтобы выяснить, не находится ли женщина в группе риска. Ведь патология, как правило, связана с низкой локализацией уретры, ее повышенной подвижностью», — добавила Каплина.

По словам Селиховой, для профилактики посткоитального цистита, необходимо соблюдать ряд несложных правил: