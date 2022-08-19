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1 час назад

Названы три блюда для избавления от симптомов похмелья

Мира Маркина

О том, что такое суп “для воина” и как он помогает бороться с похмельем, “ФедералПресс” рассказал ресторатор и шеф-повар Олег Ананьев.

Названы три блюда для избавления от симптомов похмелья
Фото: unsplash.comunsplash.com

По мнению собеседника издания, после бурной вечеринки с алкоголем стоит налегать на наваристые и острые супы. К таким Ананьев отнес грузинский харчо, тайский том ям и кавказский хаш.

В то же время повар оговорился, что бороться с похмельем поможет любая пища, не раздражающая стенки желудка.

В последнее время популярность грузинской кухни резко возросла. Хотите приготовить национальное блюдо, не выходя из дома? Вам пригодится наш рецепт цыпленка Чкмерули с видеоинструкцией.

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